Stürmer des VfB Stuttgart: Leichte Entwarnung bei Serhou Guirassy

Die Blicke des VfB Stuttgart gehen in diesen Tagen auch nach Afrika, wo einer der wichtigsten Angestellten des Vereins bald um die kontinentale Krone spielt: Toptorjäger Serhou Guirassy bereitet sich derzeit mit Guinea auf den am Wochenende beginnenden Afrika-Cup in der Elfenbeinküste vor – und was an Nachrichten nach Deutschland drang, ließ alle in Bad Cannstatt erst einmal zusammenzucken.

So wurde die Nummer 9 des VfB im Vorbereitungsspiel gegen Nigeria am Montagnachmittag vorzeitig verletzt ausgewechselt.

Der englische Journalist Ryan Taylor von der britischen Tageszeitung Daily Mirror berichtete davon, dass Guirassy vom Platz gehumpelt sei.

Noch ist die Schwere der Verletzung nicht ganz klar, doch am Abend gab Guineas Nationaltrainer Kaba Diawara zumindest leichte Entwarnung. „Er ging raus, ich denke, er wollte kein Risiko eingehen. Wir können die Schwere seiner Verletzung noch nicht beurteilen, aber es sieht nicht sehr ernst aus.“

Guinea gewann das Spiel übrigens mit 2:0 und startet am nächsten Montag gegen Kamerun ins Turnier. Mit oder ohne Guirassy? Die Antwort auf diese Frage wird man auch beim VfB mit allergrößtem Interesse verfolgen.