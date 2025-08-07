Stürmer des VfB Stuttgart: Ultimatum an Bayern? Woltemade-Berater bezieht Stellung

1 Wie geht es bei Nick Woltemade weiter? Der VfB-Stürmer hofft immer noch auf einen Wechsel zum FC Bayern. Foto: IMAGO/Smith

Angeblich soll die Spielerseite den Münchnern eine Frist gesetzt haben, um Klarheit im Transferpoker zu schaffen. Doch die Lage stellt sich anders dar.











Der Wirbel um Nick Woltemade nimmt kein Ende. Seit Wochen beschäftigt die Personalie nicht nur den VfB Stuttgart und den FC Bayern, sondern die gesamte Fußballbranche in Deutschland. Es wird dabei informiert, interpretiert und spekuliert, wenn es um die Frage geht, ob der Nationalstürmer tatsächlich vom Pokalsieger zum Rekordmeister wechselt – und es ist kein Ende der Transferposse in Sicht.