Startelf und Tor – so lief die doppelte Premiere des Deniz Undav

1 Deniz Undav (re.) bejubelt sein erstes Länderspieltor. Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Deniz Undav ist erst mit 27 Jahren Nationalspieler geworden. Nun hat der Stürmer des VfB Stuttgart beim 2:2 in den Niederlanden einen weiteren Meilenstein erreicht.











Nico Schlotterbeck wartete mit ausgebreiteten Armen, Deniz Undav grinste breit – und fiel dann dem Verteidiger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um den Hals. Denn: Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte durchaus was zu feiern in dieser 38. Minute der Nations-League-Partie des DFB-Teams in den Niederlanden.