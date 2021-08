1 Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart fällt längere Zeit aus. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Mueller

Medienberichten zufolge fällt der Stürmer des VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic für längere Zeit aus. Er soll wohl erst im Januar 2022 wieder spielen können.

Berlin - Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart wird nach seiner in der Schlussminute erlittenen Schulterverletzung in der Partie bei RB Leipzig voraussichtlich monatelang ausfallen. Das berichtet die „Bild“ am Sonntag unter Berufung auf Ergebnisse einer MRT-Untersuchung, die eine Instabilität im Schultergelenk von Kaladjzic erbrachte. Nach Informationen der Zeitung muss der 24 Jahre alte Österreicher nun operiert werden. Der VfB rechne mit seiner Rückkehr erst im Januar 2022.

Auch eine konservative Behandlung sei diskutiert worden. Dann hätte aber die Gefahr bestanden, dass die Schulter immer wieder rausspringt.