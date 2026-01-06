Stürmer des VfB Stuttgart: Neue Tendenz bei Jovan Milosevic
1
Jovan Milosevic ist seit Anfang des Jahres zurück beim VfB. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Lange deutete einiges auf eine Verlängerung der Leihe in Belgrad hin, inzwischen aber ist die Spur zu Partizan kälter geworden. Wie der VfB mit seinem Angreifer plant.

Zum Einsatz kam er in diesem Jahr noch nicht, im Fokus steht Jovan Milosevic beim VfB Stuttgart dennoch: Während der Stürmer beim Testspiel gegen den FC Luzern (3:2) wegen einer Handverletzung aussetzte, drehte sich abseits des Platzes einiges um seine Zukunft. Bleibt er? Geht er? Wenn ja, wohin? Seit Ende der Leihe zu Partizan Belgrad im Dezember begleiten den 20-Jährigen diese Fragen regelmäßig – und eine schnelle Lösung zeichnet sich nicht ab.

