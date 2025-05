Stürmer des VfB Stuttgart: Luca Pfeiffer zieht es zur SV Elversberg

1 Wurde beim Karlsruher SC auch durch eine hartnäckige Fußverletzung ausgebremst: Stürmer Luca Pfeiffer. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Der vom VfB an den Karlsruher SC verliehene Luca Pfeiffer will sich dem Zweitligisten SV Elversberg anschließen. In Stuttgart hat der Stürmer bisher noch einen Vertrag bis 2026.











Den bislang beim VfB noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag stehenden Stürmer Luca Pfeiffer zieht es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zur SV Elversberg. Pfeiffer war in der abgelaufenen Saison an den Zweitligisten Karlsruher SC verliehen – kam dort allerdings nur zu 16 (Teil-)Einsätzen. Auch aufgrund einer hartnäckigen Verletzung am Mittelfuß, wo ihm zwischenzeitlich eine Schraube eingesetzt wurde.