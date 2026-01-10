Stürmer des VfB Stuttgart: Leweling bezieht Stellung zu einem möglichen Winterwechsel

15 Jamie Leweling vom VfB Stuttgart war gegen Leverkusen nur selten zu stoppen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der 24-Jährige ist stark in Form. Das ist auch dem AFC Bournemouth nicht verborgen geblieben. Der englische Club buhlt um den Stuttgarter, der sich nun zu den Transfergerüchten äußert.











Jamie Leweling ist natürlich bester Laune gewesen. Gerade hatte der VfB Stuttgart mit 4:1 bei Bayer Leverkusen gewonnen und er selbst hatte zwei Tore erzielt. Also flachste der Stürmer nach der Bundesligapartie im Kabinengang der Bay-Arena und bezog auch klar Stellung zu den Transfergerüchten, die ihn zuletzt umrankt hatten. Die Botschaft lautet: Leweling will den Pokalsieger im Winter nicht verlassen. „Ich will hier bleiben“, betonte der Fußballprofi.

Offenbar buhlt der AFC Bournemouth aus der Premier League um Leweling. Der englische Club soll ein Angebot über 40 Millionen Euro an Ablöse beim VfB abgegeben haben. Doch den Nationalstürmer zieht es nicht auf die Insel. „Wir haben beim VfB noch einiges vor in dieser Saison. Wir haben Spaß und ich will dabei sein“, sagte der 24-Jährige, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2029 läuft.

„Wir sind froh, dass wir ihn haben und wir wollen ihn nicht abgeben“, sagte Fabian Wohlgemuth über das Interesse der Engländer an Leweling. Der Sportvorstand verdeutlichte dabei, dass der VfB über den Januar hinaus mit dem Spieler plant. Die Offerte beschäftigt die Stuttgarter nicht.