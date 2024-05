11 Das Bier auf dem Platz in Augsburg hat eher nicht so geschmeckt – umso mehr gefällt es Deniz Undav beim VfB Stuttgart. Foto: dpa/Tom Weller

Bisher ist er nur ausgeliehen. Doch Deniz Undav will unbedingt beim VfB Stuttgart bleiben. Das machte er am Freitagabend in Augsburg noch einmal mehr als deutlich.











Hier ein Interview, da noch ein Mikrofon, in das er sprechen sollte – und dazwischen? Vertrieb sich Deniz Undav am späten Freitagabend in der WWK-Arena von Augsburg die Zeit auf seine Weise: Er wurde selbst zum Reporter.