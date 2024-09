Stürmer des VfB Stuttgart: Kimmich: „Deniz hat versprochen, dass er einen Döner ausgibt“

1 Deniz Undav bejubelt seinen Premieren-Treffer im Dress der Nationalmannschaft. Foto: dpa/Federico Gambarini

Deniz Undav und Joshua Kimmich zeigen sich nach der Partie gegen die Niederlande bestens gelaunt. Vor Journalisten sprechen sie unter anderem über Döner und Energy Drinks.











Deniz Undav hatte beim Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen die Niederlande gleich in mehrfacher Hinsicht Grund zur Freude. Beim 2:2-Unentschieden in Amsterdam feierte der Stürmer des VfB Stuttgart nicht nur sein Startelfdebüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, in der 38. Minute erzielte er auch seinen ersten Treffer im Dress der Nationalmannschaft. „Sehr guter Abschluss“, lobte der Bundestrainer nach dem Spiel den Volleytreffer des 28-Jährigen zum zwischenzeitlichen 1:1.

Undav gibt Kollegen Döner aus

Und auch neben dem Platz scheint Undav ein großer Gewinn für die DFB-Elf zu sein. Schon während der Heim-EM scherzte er unter anderem mit Bayern-Spieler Thomas Müller um die Wette. Nun hat er offenbar einen weiteren Spieler des Rekordmeisters in seinen Bann gezogen: Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich und Deniz Undav verstehen sich offenbar prächtig. Foto: AP/Peter Dejong

Der DFB-Kapitän trat nach dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande bestens gelaunt zusammen mit Undav vor die Kameras und erwiderte auf die Frage, was er nun nach den zehn Tage mit der Nationalelf am meisten vermissen werde, scherzhaft: „Also ich den Deniz“.

Auch dass sich Undav gerne Mal einen Döner gönnt, hat sich mittlerweile offenbar auch bei den Kollegen der Nationalmannschaft herumgesprochen. „Deniz hat versprochen, dass er einen Döner ausgibt und einen Ayran“, erzählte Kimmich. „Mach ich gerne“, antwortete Undav. Ob er immer noch vor jedem Spiel einen Schokoriegel und einen Energy Drink zu sich nimmt, verneinte der 28-Jährige. „Das war vor einem Jahr, jetzt nur noch Red-Bull – aber zuckerfrei, ich habe mich verbessert“, scherzte Undav weiter. „Und eine Banane“, ergänzte Kimmich.

Nach den Länderspielen gegen Ungarn (5:0) und die Niederlande (2:2) geht es für die Nationalspieler nun wieder zurück zu ihren Klubs. „Ich werde die gute Laune vermissen, die wir haben – der Jo und vor allem ich. Es macht immer Spaß wenn du so eine zusammengewürfelte Truppe bist. Unsere Zeit zusammen ist immer begrenzt, daher versuchen wir, es immer zu genießen“, bilanzierte Undav die Tage mit der DFB-Elf.

Weiter geht es für den Stürmer mit dem VfB Stuttgart am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Anpfiff 15.30 Uhr). Hoffentlich, aus Sicht der VfB-Fans, mit einem erneut bestens aufgelegten Deniz Undav.