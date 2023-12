Stürmer des VfB Stuttgart: Julian Nagelsmann macht Deniz Undav Hoffnung

1 Der VfB-Stürmer Deniz Undav darf sich Hoffnungen auf eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft machen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Kürzlich hat Deniz Undav signalisiert, dass er sich für die deutsche und gegen die türkische Nationalmannschaft entschieden hat. Nun muss er nur noch nominiert werden – die Chancen sind am Samstag gestiegen.











Sein Weg in die Fußball-Bundesliga war ein langer und weiter – und mit der einen oder anderen Umleitung verbunden. Einmal angekommen, hat sich Deniz Undav aber in Rekordzeit etabliert und einen Namen gemacht. Der Stürmer des VfB Stuttgart, ausgeliehen vom englischen Club Brighton & Hove Albion, hat bereits acht Saisontore erzielt und bildet mittlerweile mit Serhou Guirassy (16 Tore) die Stuttgarter Doppelspitze. So wohl auch am Sonntagabend im Topspiel beim FC Bayern (19.30 Uhr/Sat 1/Liveticker).

Freuen durfte sich Deniz Undav, der zuletzt seinen Marktwert um rund zehn Millionen Euro gesteigert hat, aber schon am Tag vor der Partie beim Rekordmeister. Denn am Samstagabend saß Julian Nagelsmann im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF – und wurde dort auch zum 27-jährigen VfB-Angreifer gefragt.

Moderator Jochen Breyer wollte vom Bundestrainer wissen, wie es um die Chancen Undavs auf eine Nominierung fürs Nationalteam stehe. Nagelsmann gab sich erst bedeckt und meinte: „Das hängt von seiner Leistung ab.“ Im nächsten Moment schürte er aber die Hoffnungen, in dem er seinen Satz ergänzte: „. . . die ich aktuell als sehr gut bewerte.“

Chris Führich wurde im Herbst Nationalspieler

Noch allerdings vergeht ein bisschen Zeit bis zum nächsten Lehrgang der DFB-Elf – weshalb Deniz Undav seine derzeit starke Form möglichst lang konservieren sollte. Am 23. März testet die Nationalmannschaft gegen Frankreich, drei Tage danach gegen die Niederlande. Danach geht es zügig auf die Nominierung des EM-Kaders zu. Die Europameisterschaft im eigenen Land startet dann am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München gegen Schottland.

Im Herbst hatte VfB-Angreifer Chris Führich sein Comeback im Nationalteam gefeiert, bi den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich fehlte er dann aber wegen eines Infekts. Im Frühjahr war Josha Vagnoman zum Nationalspieler geworden. Zuletzt wurde auch immer wieder über Waldemar Anton als DFB-Kandidat diskutiert.