Stürmer des VfB Stuttgart: Der gebrauchte Tag des Nick Woltemade – und wie sein Trainer darauf reagiert

Der gebrauchte Tag des Nick Woltemade – und wie sein Trainer darauf reagiert

16 Um 17 Uhr startete dann das Testspiel des VfB gegen den FC Bologna – in der Startelf: Nick Woltemade.

Es war der erste Auftritt vor großer Kulisse seit Beginn des Wechseltheaters. Wie lief es für Nick Woltemade gegen den FC Bologna? Und wie plant sein Trainer weiter mit ihm?











Am sportlichen Status, das wurde am Samstag deutlich, hat das Transfertheater der vergangenen Wochen nichts verändert. Der VfB Stuttgart bestritt gegen den FC Bologna seine Generalprobe für den Pflichtspielauftakt in einer Woche – und Nick Woltemade gehörte zur Startelf, die sich gegen den italienischen Pokalsieger einspielen sollte. Und: Nach dem 0:1 formulierte Sebastian Hoeneß, der VfB-Trainer, auch noch Fingerzeige in die Zukunft. Obwohl Woltemade alles andere als einen glücklichen Abend verlebte.