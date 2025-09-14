Stürmer des VfB Stuttgart: Demirovic übt Kritik: „Wahrscheinlich der Job, Unruhe zu stiften“
10
Erst Traumtor, dann Kritik: Ermedin Demirovic stand in Freiburg im Blickpunkt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der 27-Jährige äußert sich nach der Niederlage in Freiburg zur Personalsituation im Sturmzentrum und der öffentlichen Diskussion darüber.

Viele Augen sind beim VfB Stuttgart derzeit auf Ermedin Demirovic gerichtet. Durch die knappe Personaldecke auf der Mittelstürmer-Position kommt dem 27-Jährigen viel Verantwortung zu – die er gegen den SC Freiburg auf sehenswerte Weise übernahm. Mit dem Rücken zum Tor und von mehreren Gegenspielern bedrängt bugsierte er den Ball in der 20. Minute zur Führung mit der Hacke in die linke Ecke. Ohne Wenn und Aber ein Traumtor.

