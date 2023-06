1 Erlösender Moment: Serhou Guirassy jubelt nach seinem Tor zum 3:0 für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Treffer zum 3:0-Endstand gegen den HSV hat beim VfB für doppelte Erleichterung gesorgt. Zum einen geht es um die Relegation und den Klassenverbleib, zum anderen um den tatsächlichen Verbleib des Torjägers.















Die Schritte sind ihm schwer gefallen. Das war zu sehen. Auf müden Beinen bewegte sich Serhou Guirassy nach dem Schlusspfiff. Als letzter Spieler schleppte sich der Angreifer in die Fankurve, um mit den Fans des VfB Stuttgart den 3:0-Hinspielsieg gegen den Hamburger SV in der Relegation zu feiern. Da wurde vor Freude gehüpft und gesungen. Und Guirassy fiel vollends eine Last von den Schultern, die ihn vor allem im ersten Durchgang gehemmt hatte.