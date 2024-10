Stürmer des VfB Stuttgart: Das sagt Deniz Undav zu seinem Doppelpack in Bosnien

Das sagt Deniz Undav zu seinem Doppelpack in Bosnien

1 Hat gut lachen: VfB-Stürmer Deniz Undav in Bosnien. Foto: dpa/Christian Charisius

Zwei Tore binnen sechs Minuten, das kann sich sehen lassen – fand auch Deniz Undav selbst. Wir haben die besten Zitate des VfB-Torjägers nach dem Doppelpack für die DFB-Elf und weitere Stimmen zum Sieg in Bosnien.











Die DFB-Elf hat am Freitagabend mit 2:1 in Bosnien gewonnen – das sind die Stimmen nach dem Erfolg in der Nations League.

Deniz Undav (Doppeltorschütze): „Es war zu erwarten, dass Bosnien sich so wehrt, wir gehen dann mit einer 2:0-Führung in die Pause rein, das Spiel hat sich einigermaßen beruhigt – nach dem 2:1 ist es dann nochmal heiß geworden. Wir haben es dann aber souverän über die Bühne gebracht. Tore zu machen ist immer sehr schön, für die Nationalelf doppelt zu treffen ist nochmal schöner – es gibt wenige Dinge, die schöner sind als zwei Tore für die Nationalelf zu machen“

Florian Wirtz (Vorlagengeber zum 1:0 durch Undav): „Wir haben es uns selbst ein bisschen schwer gemacht, wir haben zu viele Abseitstore gemacht und hätten einige Tore mehr schießen können. Wir haben aber auch nicht viel zugelassen, wir hätten ein bisschen höher gewinnen können. Ich sehe vor dem 1:0 im Augenwinkel, dass Deniz auch mitgelaufen ist.“

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, wir haben insgesamt ein bisschen zu wenig Tore für unsere Überlegenheit gemacht. Die Ablage von Wirtz auf Undav vor dem 1:0 ist extrem uneigennützig und gut. Maximilian Mittelstädt hat ein gutes Spiel gemacht. Er hatte keinen so ganz leichten Saisonstart beim VfB Stuttgart, ist aber die letzten drei Wochen wieder besser drin und hat heute auch defensiv sehr engagiert gespielt. Jetzt hoffen wir, dass er fit bleibt für Montag. Deniz Undav ist schon ein kleiner Torjäger, das muss man sagen. Klein wegen der Körpergröße – er ist ein Torjäger. Alex Nübel sieht den Ball beim 2:1 nicht richtig, sonst hält er den glaube ich.“