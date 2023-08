1 Serhou Guirassy will weiter für den VfB Stuttgart jubeln. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der 27-jährige Angreifer ist auf dem Transfermarkt umworben. Doch nun steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er beim VfB bleibt. Wir erklären die Hintergründe.















Die gute Nachricht für die Fans des VfB Stuttgart vorneweg: Serhou Guirassy wird an diesem Samstag (13 Uhr) im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen auflaufen. Sportlich ist das normal, doch zuletzt gab es viele Spekulationen um die Ausstiegsklausel des Mittelstürmers. Fakt ist: Das entscheidende Datum ist nach Informationen unserer Redaktion bereits verstrichen – und kein Verein ist auf den Fußball-Bundesligisten zugekommen, um von ihr Gebrauch zu machen.

Zwischen 15 und 18 Millionen Euro hätte ein Club bis Donnerstag auf den VfB-Tisch legen müssen, um sich die Dienste von Guirassy zu sichern. Interessenten gab es. Ajax Amsterdam und auch Bayer Leverkusen sollen an dem 27-jährigen Angreifer dran gewesen sein. Doch Guirassy hat sich für den VfB entschieden. Er fühlt sich wohl in Stuttgart und will mit der Mannschaft einiges erreichen.

Das freut auch Sebastian Hoeneß, der nun weiter mit dem Nationalstürmer von Guinea plant. Aber: Trotz des Vertrages bis 2026 bleibt Guirassy auf dem Transfermarkt ein Objekt der Begierde. Allerdings bestimmt nun der VfB die Höhe der Ablösesumme, wenn es bis zum 1. September noch Wechselabsichten geben sollte.