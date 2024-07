Stürmer des VfB Stuttgart: Das Demirovic-Debüt – was Hoeneß gefallen hat, was noch kommen soll

Das Demirovic-Debüt – was Hoeneß gefallen hat, was noch kommen soll

6 Im Fokus: Ermedin Demirovic bei seinem ersten Auftritt für den VfB Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Neuzugang im Sturm steht bei seinem ersten Auftritt im VfB-Trikot gleich mehrfach im Fokus. Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich zur Premiere seiner neuen Nummer 9.











Eine wichtige Sache blieb Ermedin Demirovic verwehrt bei seinem ersten Einsatz für den VfB Stuttgart: ein eigener Torerfolg. Dafür sorgten beim ungefährdeten 3:0-Testspielerfolg gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard vor 5500 Fans in Heilbronn andere – namentlich Silas Katompa (12.), Jamie Leweling (17.) und Justin Diehl (67.). Nun war es nicht so, dass Demirovic keine Gelegenheiten gehabt hätte. Ganz im Gegenteil, unter den vielen VfB-Chancen an diesem Nachmittag gab es auch mehrere für den Neuzugang vom FC Augsburg.