Stürmer des VfB Stuttgart: Bouanani – das Leichtgewicht kommt nicht in Schwung

Bouanani – das Leichtgewicht kommt nicht in Schwung

1 Badredine Bouanani hat eine feine Ballbehandlung, kommt im VfB-Trikot bislang aber nicht über gute Ansätze hinaus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der 21-Jährige hat den Pokalsieger viel Geld gekostet. Doch bislang bleibt der Flügelstürmer hinter den Erwartungen zurück – wir erklären warum.











Er verfügt über einen linken Fuß der feinen Sorte. Das ist schnell zu erkennen bei Badredine Bouanani, wenn er den Ball elegant in einer fließenden Bewegung an- und mitnimmt, wenn er sich mit der Kugel am Fuß geschmeidig dreht oder wenn er mit viel Gefühl das Spielgerät schlenzt. Der Flügelstürmer weiß mit dem Ball umzugehen, weshalb ihn die Verantwortlichen des VfB Stuttgart im vergangenen Sommer für mehr als 15 Millionen Euro verpflichtet haben. Sie sehen das Potenzial in dem nun 21-Jährigen – und die hohe Ablösesumme als Investition in die Zukunft.