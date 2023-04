Bleibt Serhou Guirassy? So schätzt Fabian Wohlgemuth die Lage ein

1 Ein wichtiger Faktor im Stuttgarter Spiel: Mittelstürmer Serhou Guirassy Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Guido Kirchner

Der VfB würde seinen ausgeliehen Toptorjäger nach dieser Saison gerne fest verpflichten. Es gibt aber Unwägbarkeiten – sportlich wie finanziell. Der Sportdirektor äußert sich zu der wichtigen Personalie.















Wie wichtig Serhou Guirassy für den VfB Stuttgart ist, sah man eigentlich am deutlichsten während seiner Abwesenheit. Kaum etwas ging im Offensivspiel, als der Mittelstürmer in dieser Rückrunde wochenlang wegen eines Sehneneinrisses fehlte. Jetzt ist Guirassy zurück – und mit ihm seine Torgefahr und körperliche Präsenz. Möglicherweise gerade zur rechten Zeit im Abstiegskampf, der bei noch sechs ausstehenden Spielen auf die Zielgerade einbiegt. Was aber kommt danach? Dahinter steht ein dickes Fragezeichen. Denn ob die Nummer Neun auch über den Sommer hinaus für den VfB stürmt, ist alles andere als sicher.