Stürmer des VfB Stuttgart: Anfeindungen gegen Undav - warum er für den VfB jetzt so wichtig ist

Anfeindungen gegen Undav - warum er für den VfB jetzt so wichtig ist

21 Der VfB braucht jetzt einen starken Deniz Undav. Foto: IMAGO/Eibner

Der VfB Stuttgart braucht einen Anführer auf dem Platz. Eine Rolle wie maßgeschneidert für Deniz Undav, der sich wieder einmal rassistischen Angriffen ausgesetzt sieht.











Fußballspiele sind gemeinhin einfach zu erklären. Vor allem aber werden sie zuallererst im Kopf gewonnen, danach kommt erst der rein sportliche Wettkampf auf dem Rasen. Und, ganz wichtig, es braucht eine gewisse Rotzigkeit, wenn man sich durchsetzen will. Das ist dem Sport immanent, war schon immer so und wird sich wohl auch nie ändern.