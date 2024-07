Stühlerücken im Rathaus: Neuer Esslinger Gemeinderat ist startklar

1 Der neue Esslinger Gemeinderat hat sich formiert – die Tagesarbeit im Ratssaal kann nach der Sommerpause beginnen. Foto: Ines Rudel

Nach der jüngsten Kommunalwahl bietet der Esslinger Gemeinderat ein deutlich verändertes Bild – 17 Ratsmitglieder sind neu dabei. In seiner ersten Sitzung hat der neue Gemeinderat wichtige organisatorische Weichen gestellt.











Vor dem Start in die Sommerpause hat der neu gewählte Esslinger Gemeinderat wichtige Weichen für seine künftige Arbeit gestellt. In einer konstituierenden Sitzung wurden die 40 unlängst gewählten Ratsmitglieder auf ihr Amt verpflichtet. Die kommunalpolitische Tagesarbeit wird erst in einigen Wochen beginnen: In einer Klausurtagung werden Gemeinderat und Verwaltung dann ihren künftigen Kurs abstecken. Ende September soll die Arbeit in den Ausschüssen starten.