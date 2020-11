1 Berthold Biesinger und Linda Schlapps finden ihre Sprache. Foto: Richard Becker

Einen demenzkranken Mann spielt Berthold Biesinger vom Theater Lindenhof. Am 17. Dezember ist „Honig im Kopf“ in Filderstadt zu sehen – wenn die Corona-Verordnung das wieder zulässt.

Filderstadt - Nach der Vorstellung von „Honig im Kopf“ steigt der Schauspieler Berthold Biesinger auf seine BMW. „Ein Opa-Motorrad“, sagt der sportliche Künstler und lacht. Zuvor stand er als dementer Großvater mit Gehstock und Rollator auf der Bühne. Und hat das Publikum in dieser Rolle tief berührt. Die Tragikomödie von Till Schweiger und Hilly Martinek aus dem Jahr 2014 hat Florian Battermann als Bühnenstück umgesetzt. Am Donnerstag, 17. Dezember, ist die Produktion des Theaters Lindenhof voraussichtlich in der Filharmonie in Filderstadt-Bernhausen zu sehen.