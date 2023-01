1 Kann in Deutschland wirklich jeder studieren – auch die, die es sich eigentlich nicht leisten können? Foto: imago/photothek/Ute Grabowsky/photothek.net

Wer im Studium auf Bafög angewiesen ist, wird es in diesem Jahr nicht leicht haben, über die Runden zu kommen. Gebraucht wird jetzt eine schnelle Bafög-Erhöhung. Aber auch damit ist es noch nicht getan, kommentiert Tobias Peter.















Link kopiert

In der Wirtschaftskrise müssen viele Menschen rechnen – und einigen von ihnen droht das Geld vor dem Monatsende auszugehen. Gleichzeitig gehört es zum üblichen Ablauf in der öffentlichen Debatte, dass viele Gruppen geltend machen, bei ihnen sei die Lage besonders schwierig. Das stimmt nicht immer. Im Fall der Studenten, die auf Bafög angewiesen sind, ist die Sache aber eindeutig. Erstens hat das Deutsche Studierendenwerk angesichts der Preissteigerungen definitiv Recht mit dem Hinweis, dass Bafög-Empfänger im Jahr 2023 Probleme haben werden, über die Runden zu kommen. Zweitens ist es in diesem Fall zweifellos so, dass die Lage bei den Studierenden prekärer ist als bei vielen anderen.