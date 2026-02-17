Studio in Plochingen: „Bei BDSM geht es nicht um Brutalität“ – so wurde Madame Lisa zur BDSM-Ikone

Zwischen Hundertwasser-Bau und Idylle leitet eine Pädagogin ein besonderes Bildungszentrum: In der BDSM-Manufaktur unterrichtet Madame Lisa Technik, Ethik und wahre Dominanz.
Plochingen ist eigentlich die Stadt, die man besucht, um dem Hundertwasser-Wohnhaus einen Besuch abzustatten und über den historischen Marktplatz zu schlendern. Aber am Rande des Stadtzentrums, in einem Keller, den man über eine Außentreppe durch einen schmiedeeisernen Torbogen erreicht, wartet ein Ort, der so gar nicht in die Stuttgarter Speckgürtel-Idylle passen will: die BDSM-Manufaktur von Madame Lisa. Ganz ohne Andreaskreuz und Leder-Klischees à la „50 Shades of Grey“.