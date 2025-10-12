Studierende in Stuttgart: Verzweifelte Suche nach einer Wohnung – Studenten leben im Hotel

Alexandra Kratz 12.10.2025 - 07:38 Uhr , aktualisiert am 12.10.2025 - 09:56 Uhr

Verzweifelte Suche nach einer Wohnung – Studenten leben im Hotel

1 Primul Theja Bandarikanti, Uttej Chadaravalli und Saikumar Kuruva (von links) haben sich bewusst für ein Studium in Hohenheim entschieden – und hätten nie gedacht, dass es so schwer sein würde, eine Wohnung zu finden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Uni Hohenheim wird bei ausländischen Studierenden immer beliebter. Doch nach der Ankunft in Stuttgart finden sich viele von ihnen plötzlich in einer verzweifelten Lage wieder.











Sie haben sich auf Deutschland gefreut, auf ihr Master-Studium an der Universität Hohenheim mit ihrem guten internationalen Ruf und ihrem schönen Campus. Doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft in Stuttgart sind Saikumar Kuruva und Primul Theja Bandarikanti bitter enttäuscht. Denn dass es so schwer werden würde, einen bezahlbaren Ort zum Wohnen zu finden, damit haben die beiden 23-Jährigen aus Indien nicht gerechnet.