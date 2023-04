1 Der kürzeste regelmäßige Flug in Deutschland hat nicht nach Böblingen geführt – schon alleine deswegen, weil es dort keinen Flugplatz mehr gibt. Foto: imago/ /Norman Krauß

Gutsituierte Privatflieger, die dem täglichen Stauchaos und der Unzuverlässigkeit der Bahn ein Schnippchen schlagen und einfach in die Luft ausweichen? So ließ sich eine Meldung lesen, mit der die Umweltschutzorganisation Greenpeace Ende März an die Öffentlichkeit ging. Darin beklagt wurde eine Zunahme von Privatflügen, teilweise auf absurd kurzen Strecken.