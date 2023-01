1 Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer: Der Automarkt wird sich bald wieder drehen. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Nach einer Studie des Duisburger Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer kann die Autobranche im Jahr 2023 zwar mit einer leichten Verbesserung der Zulassungszahlen in Deutschland rechnen, muss aber wieder vermehrt Rabatte gewähren. Dies liege nicht zuletzt daran, dass Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Käufe von Elektrofahrzeugen vorgezogen wurden. Allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres seien 42 Prozent der gesamten Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge des Jahres über die Bühne gegangen, so der Fahrzeugprofessor. In den drei Quartalen zuvor seien es dagegen durchschnittlich nur jeweils 19 Prozent gewesen.

Auftragsbestände gehen zurück

Für das laufende Jahr sagt Dudenhöffer eine radikale Wende am Markt voraus. In den Jahren 2020 bis 2022 hätten die Verkäufer am längeren Hebel gesessen – die Kunden seien mit einem Mangel an Neuwagen und mit langen Lieferzeiten konfrontiert gewesen. Seit einigen Monaten aber kippe dieses Phänomen.

Gerade bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen seien die Auftragsbestände angesichts von Auslieferungsrekorden abgebaut worden. Hinzu komme, dass die Chipkrise mehr und mehr Geschichte werde, da sich die Versorgung verbessert. Mit der Senkung von Lieferzeiten und einer größeren Produktion werde sich der Wettbewerb verschärfen und mit höheren Rabatten einhergehen.

Neue Wettbewerber aus China

Selbst Autobauer wie Tesla, die ihre Autos bisher zu Listenpreisen verkauft hätten, könnten ihre hohen Produktionskapazitäten nur noch mit Rabatten oder Preissenkungen auslasten. Zusätzlich steige der Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter, die mit neuen Fahrzeugen auf den Markt kommen. Der Autoexperte hält es für möglich, dass chinesische Hersteller im kommenden Jahr in Deutschland 50 000 Fahrzeuge verkaufen und ihren Absatz damit verdoppeln.