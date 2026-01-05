Studie der Uni Stuttgart: Zu leichte Aufgaben frustrieren Schüler

1 Kein seltener Anblick in Klassenzimmer: gelangweilte Schüler und Schülerinnen. Foto: IMAGO/YAY Images

Warum haben so wenige Kinder Spaß am Unterricht? Eine neue Studie der Universität Stuttgart zeigt, dass das nicht zwingend an zu schwierigen Aufgaben liegt – ganz im Gegenteil.











Die Schule sollte ein Ort des Lernens sein. Wie wissenschaftliche Studien aber belegen, sind Schüler und Schülerinnen die Hälfte der Unterrichtszeit gelangweilt. So steht es in einer Pressemitteilung der Universität Stuttgart. In einer vor Kurzem veröffentlichten Studie fanden Kristina Kögler vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Stuttgart und Richard Göllner von der Universität Potsdam heraus: Es sind nicht die schweren, sondern vor allem die zu leichten Aufgaben, die Lernende zum Gähnen bringen.