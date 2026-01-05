Studie der Uni Stuttgart: Zu leichte Aufgaben frustrieren Schüler
1
Kein seltener Anblick in Klassenzimmer: gelangweilte Schüler und Schülerinnen. Foto: IMAGO/YAY Images

Warum haben so wenige Kinder Spaß am Unterricht? Eine neue Studie der Universität Stuttgart zeigt, dass das nicht zwingend an zu schwierigen Aufgaben liegt – ganz im Gegenteil.

Die Schule sollte ein Ort des Lernens sein. Wie wissenschaftliche Studien aber belegen, sind Schüler und Schülerinnen die Hälfte der Unterrichtszeit gelangweilt. So steht es in einer Pressemitteilung der Universität Stuttgart. In einer vor Kurzem veröffentlichten Studie fanden Kristina Kögler vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Stuttgart und Richard Göllner von der Universität Potsdam heraus: Es sind nicht die schweren, sondern vor allem die zu leichten Aufgaben, die Lernende zum Gähnen bringen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.