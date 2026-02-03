Studentin aus Filderstadt: Diese Studentin liest alten Menschen Märchen vor

1 Direkt nach dem Abi ist Anika Föhl aus Bonlanden bei „Besuch mit Buch“ eingestiegen. Foto: Caroline Holowiecki

Anika Föhl aus Bonlanden liest einmal in der Woche alten Menschen vor. Rein ehrenamtlich. Für das Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.











﻿Das Bücherregal ist prall gefüllt. Kunterbunte Buchrücken machen Lust auf romantische Geschichten, auf Spannung oder Fantasy. Lesen ist die große Leidenschaft von Anika Föhl aus Bonlanden. Ob in der Bahn auf dem Weg zur Uni oder abends daheim, die 21-jährige taucht am liebsten in die Welt der Literatur ab. „Ich bin eine eher introvertierte Person, da passt das Hobby Lesen“, sagt sie. Ein Buch hat einen besonderen Platz im Zimmer von Anika Föhl: eine Kopie von Grimms Märchen, die bereits seit Generationen im Besitz der Familie ist. Der rote Einband ist abgegriffen und hat Risse, dennoch liegt es immer parat. Für den nächsten „Besuch mit Buch“.