Studentin aus Filderstadt: Diese Studentin liest alten Menschen Märchen vor
1
Direkt nach dem Abi ist Anika Föhl aus Bonlanden bei „Besuch mit Buch“ eingestiegen. Foto: Caroline Holowiecki

Anika Föhl aus Bonlanden liest einmal in der Woche alten Menschen vor. Rein ehrenamtlich. Für das Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.

﻿Das Bücherregal ist prall gefüllt. Kunterbunte Buchrücken machen Lust auf romantische Geschichten, auf Spannung oder Fantasy. Lesen ist die große Leidenschaft von Anika Föhl aus Bonlanden. Ob in der Bahn auf dem Weg zur Uni oder abends daheim, die 21-jährige taucht am liebsten in die Welt der Literatur ab. „Ich bin eine eher introvertierte Person, da passt das Hobby Lesen“, sagt sie. Ein Buch hat einen besonderen Platz im Zimmer von Anika Föhl: eine Kopie von Grimms Märchen, die bereits seit Generationen im Besitz der Familie ist. Der rote Einband ist abgegriffen und hat Risse, dennoch liegt es immer parat. Für den nächsten „Besuch mit Buch“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.