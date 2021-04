1 Der Student verbringt wegen der Pandemie viel Zeit in seinem Zimmer. Foto: oh

Weil er und seine Freunde die aktuellen Coronamaßnahmen nicht nachvollziehen können, äußert sich ein Esslinger Student jetzt öffentlich. Er appelliert für eine klare „No-Covid“-Strategie.

Esslingen/Stuttgart - Stephan Kramer studiert im zweiten Semester an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Einen Hörsaal hat der 21-jährige Esslinger noch nie von innen gesehen. Kramer heißt eigentlich anders, aber er zieht es vor, seinen Namen nicht in der Zeitung zu lesen. Das Studium des jungen Mannes aus Esslingen findet wegen Corona ausschließlich online statt. Vorgestellt hatte er sich das eigentlich ganz anders. „Ich hatte große Erwartungen an mein tolles neues Leben mit Partys, Vorlesungen und Treffen mit anderen Studierenden“, sagt Kramer. Stattdessen verbringe er bis zu acht Stunden täglich vor dem Computer in Online-Seminaren und -Vorlesungen.