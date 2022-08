18 Jan Hooss arbeitet an einem Stuckrelief in der Lobby des New Yorker Hochhauses „180east 88th street“. Foto: Studio Yellowtrees, NY/Andreas Tellman

Sein kleines Atelier im Stuttgarter Osten ist unscheinbar. Dabei ist der Stuttgarter Stuckbildhauer Jan Hooss international gefragt – auch bei Stars wie Brad Pitt.















In diesem New Yorker Wolkenkratzer kauft man nicht nur eine Wohnung, man erhält auch eine Erzählung dazu – in Form zweier Bücher. „Stories“, Geschichten, und „Notes“, Notizen, steht auf den beiden Fotobänden, in denen der Stuckbildhauer Jan Hooss gerade auf der Suche nach seinem jüngsten Auftragswerk blättert. Mehrere Seiten darin sind der Arbeit des Stuttgarter Künstlers gewidmet, der in der Hochhaus-Lobby eines seiner Reliefs auf einer Kaminfront angebracht hat.