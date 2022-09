1 Unternehmen, die Strom aus Wind und Sonne gewinnen, müssen in Zukunft nach dem Willen der EU einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Bemerkung zum Schluss der Pressekonferenz ist Frans Timmermans wichtig. Es werde keine Energiepolizei in diesem Winter durch die Straßen patrouillieren, sagte der EU-Vizekommissionpräsident in Straßburg. Es gehe lediglich darum, die Verbraucher zum Sparen anzuregen. „Wir können doch von den Menschen nicht verlangen, dass sie ihm Winter ihre Wohnungen nicht mehr heizen“, erklärte der Niederländer und unterstrich, dass alle Maßnahmen freiwillig seien.

Die Preise bleiben weiter hoch

Keinen Zweifel ließ Timmermans allerdings daran, dass die Preise für Energie weiter hoch bleiben. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission Pläne vorgelegt, jene Bürger und Unternehmen zu unterstützen, die besonders unter der Entwicklung leiden. Zentraler Baustein: die Einnahmen von Unternehmen, die Strom aus anderen Quellen als Gas produzieren, sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig ab 180 Euro je Megawattstunde eingezogen und an belastete Verbraucher umverteilt werden.

Einen Gesetzesentwurf präsentierten Timmermans und die EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Mittwoch in Straßburg. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Vorschlag bereits grob umrissen. Die Politiker machten wiederholt deutlich, dass Russland Energie als Waffe gegenüber der EU benutze, Präsident Wladimir Putin habe gezielt den freien Markt zerstört. In dieser Situation bleibe der Politik nichts anderes übrig, als in die gut funktionieren Abläufe einzugreifen. Verlierer seien sonst die ärmsten Verbraucher, Unternehmen würden an den Rand des Ruins gedrängt.

Gewinne werden in Zukunft abgeschöpft

Übermäßige Gewinne von Stromproduzenten sollen laut der geplanten Verordnung abgeschöpft werden. Die Gewinnobergrenze solle bei 180 Euro je Megawattstunde liegen und würde in diesem Fall vor allem für Produzenten von billigem Strom aus Sonne, Wind oder Atomkraft gelten. Diese Erzeuger fahren hohe Gewinne ein, weil der Strompreis durch den gestiegenen Gaspreis getrieben wird und sie ihren billigeren Strom zu den hohen Preisen verkaufen können. Im deutschen Großhandel kostete Strom zuletzt 450 Euro pro Megawattstunde.

Auch Öl- und Gasfirmen sowie Mineralölkonzerne, die aus fossilen Brennstoffen ihren Strom gewinnen, sollen in die Pflicht genommen werden und eine „Solidaritätsabgabe“ zahlen. Die wird fällig, wenn ihre Einnahmen 20 Prozent über dem Schnitt der vergangenen drei Jahre liegen. Damit sollen Entlastungsmaßnahmen für Verbraucher und Unternehmen finanziert werden. Zudem schlug die EU-Kommission vor, in Spitzenzeiten soll der Verbrauch um Prozent reduziert werden. Die EU-Länder sollen ihren Stromverbrauch um 10 Prozent senken.