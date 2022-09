Wechseljahre Hilft Hypnose gegen Hitzewallungen?

Vor 20 Jahren ist die Hormonersatztherapie durch eine große Studie in Verruf geraten. Heute gilt sie zwar – in abgewandelter, moderner Form – wieder als Standard, wenn Frauen in den Wechseljahren unter Beschwerden wie Hitzewallungen und Schwindel leiden. Doch es gibt auch alternative Mittel.