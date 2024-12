Stromausfall Tübingen: Bei Boris Palmer geht das Licht aus

mbo/dpa/lsw 13.12.2024 - 13:42 Uhr , aktualisiert am 13.12.2024 - 14:59 Uhr

Strom in großen Teilen der Stadt ausgefallen

1 Die Ursache für den Stromausfall in der Tübinger Innenstadt ist bislang nicht bekannt. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Schwarze Bildschirme, kein Licht: In der Tübinger Innenstadt ist der Strom ausgefallen. Und nicht nur dort.











In weiten Teilen Tübingens ist der Strom ausgefallen. Seit etwa 11.50 Uhr gebe es in der Altstadt, in den meisten Vororten sowie im benachbarten Ammerbuch (Landkreis Tübingen) keinen Strom mehr, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Tübingen.

Wie der Reutlinger Generalanzeiger (GEA) berichtet, fielen Ampeln in der Stadt aus, auch Rundfunkmasten waren offenbar betroffen. Handys hatten dementsprechend keinen Empfang mehr.

Stromausfall in Tübingen: Welche Stadtteile sind betroffen?

Auf ihren Social-Media-Kanälen gaben die Stadtwerke Tübingen bekannt, das folgende Postleitzahlbereiche betroffen waren.

72070: Innenstadt, Weststadt, Hirschau, Unterjesingen, Hagelloch

72074: Innenstadt, Österberg, Lustnau, Bebenhausen, Denzenberg, Pfrondorf

72072: Innenstadt, Südstadt, Gartenstadt, Kilchberg, Bühl, Derendingen, Lustnau, Kreßbach, Weilheim

72076: Innenstadt, Nordstadt, Sand, Waldhäuser, Waldhäuser Ost, Wanne

72119: Ammerbuch

Laut dem GEA war die Stromversorgung gegen 13 Uhr wieder hergestellt. Wie viele Menschen von dem Ausfall betroffen sind, konnte ein Sprecher der Stadtwerke zunächst nicht sagen. Auch die Ursache für den Ausfall sei noch nicht bekannt, hieß es.