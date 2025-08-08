Stromausfall in Stuttgart: Plötzlich ist im Kessel der Strom weg – das war der Grund

Plötzlich ist im Kessel der Strom weg – das war der Grund

1 Von dem Stromausfall waren auch Teile von Stuttgart-Mitte betroffen (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Freitagabend hatten viele Stuttgarter kurzzeitig keinen Strom. Das war die Ursache.











Am Freitagabend hat es in der Stuttgarter Innenstadt kurzzeitig einen Stromausfall gegeben. Wie der Pressesprecher der Stuttgart Netze, Moritz Oehl, auf Nachfrage mitteilt, gab es um 19.07 Uhr eine Störung im Mittelspannungsnetz.

Von der Störung betroffen waren demnach drei Umspannstationen, darunter eine Kundenstation, die zur Versorgung von Großabnehmern wie Unternehmen dient.

Kurzschluss ursächlich für den Stromausfall in Stuttgart

Der Stromausfall betraf nach Angaben des Netzbetreibers Teile von Stuttgart-Mitte und Stuttgart-Süd. Wie viele Menschen genau betroffen waren, lässt sich laut Stuttgart Netze nicht genau beziffern. Pressesprecher Moritz Oehl geht von schätzungsweise rund 1.200 Menschen aus.

Grund für den Stromausfall war laut dem Sprecher der Stuttgart Netze ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel. Was zu diesem führte, sei noch unklar.

Durch Umschaltungen gelang es Mitarbeitern des Netzbetreibers in Zusammenarbeit mit der Netzleitstelle die Stromversorgung nach etwa 25 Minuten wieder herzustellen.