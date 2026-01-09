1 Mehrere Esslinger Haushalte waren in der Nacht auf Freitag ohne Strom. (Symbolfoto) Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Ein defektes Kabel sorgt in Esslingen für einen nächtlichen Stromausfall. Oberesslingen und Hegensberg sind betroffen. Was steckt hinter dem Vorfall?











Ein wenig mulmig zumute war wohl dem einen oder anderen, der in Oberesslingen am Freitag um 2.55 Uhr noch wach war: Zu dieser Zeit ging das Licht in Teilen Esslingens wegen einer Stromunterbrechung aus. Angesichts des zurückliegenden großen Stromausfalls in Berlin „etwas spooky“ fand das ein Social-Media-Nutzer, der unserer Zeitung schreibt. Was sagt der Netzbetreiber zur Ursache?

Die zuständige Netze BW bestätigt die Unterbrechung. Betroffen waren den Angaben zufolge Haushalte in den Stadtteilen Oberesslingen und Hegensberg. Die genaue Ursache werde noch untersucht. Nach Angaben der Pressestelle schließt das Unternehmen allerdings Sabotage als Ursache aus – ganz anders als in Berlin also, wo sich mutmaßliche Linksextremisten zu einem Anschlag bekannt haben.

Keine Sabotage: Defektes Kabel im Umspannwerk Liebersbronn als Ursache

Auslöser des Vorfalls in Esslingen war wohl ein defektes Kabel im Umspannwerk Liebersbronn, das einen Kurzschluss ausgelöst hat. „Solche technischen Defekte treten gelegentlich auf und stehen in keinerlei Zusammenhang mit Sabotage“, teilt eine Pressesprecherin mit.

Die Unterbrechung war auch nur kurz, nach 25 Minuten hatten die ersten Haushalte laut Netze BW wieder Strom. „Dank gezielter Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnte der Entstördienst von Netze BW gemeinsam mit der Leitstelle die Stromversorgung schrittweise wieder herstellen“, heißt es aus der Pressestelle weiter. Ab 3.45 Uhr seien alle betroffenen Haushalte wieder am Netz gewesen.

Und das, obwohl die Reparaturarbeiten nach Angaben von Freitagvormittag angelaufen, aber keineswegs abgeschlossen sind. „Durch die redundante, also doppelt gesicherte Stromversorgung ist die schnelle Rückkehr des Stroms in Etappen möglich gewesen“, erklärt die Pressesprecherin. Der Strom sei um die Schadensstelle herumgeleitet und die Versorgung über einen anderen Mittelspannungsstrang wiederhergestellt worden.