Stromausfall im Rems-Murr-Kreis: Kurzschluss legt Stromnetz zeitweise lahm

1 In Teilen von zwei Landkreisen viel am Donnerstag der Strom aus (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein Kurzschluss führt am Donnerstagnachmittag zu mehreren kurzen Stromausfällen im Rems-Murr-Kreis.











Link kopiert

In mehreren Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis ist es am Donnerstagnachmittag zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Stromversorgung gekommen. Betroffen waren Teile von Waiblingen, Schwaikheim und Winnenden, aber auch Teile von Hochberg, Hochdorf, Marbach am Neckar sowie Neckarrems im Landkreis Ludwigsburg.

Kurzschluss löst Schalthandlungen aus

Wie die Syna GmbH mitteilt, war ein Kurzschluss die Ursache für die Störungen. Zur genauen Lokalisierung des Fehlers seien Schalthandlungen im Stromnetz erforderlich gewesen. Diese hätten zu mehreren, jeweils nur wenige Minuten andauernden Unterbrechungen geführt. Der erste Ausfall sei um 14.49 Uhr aufgetreten.

Durch Netzumschaltungen konnte der Großteil der betroffenen Haushalte laut Syna binnen weniger Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Um 17.02 Uhr seien schließlich alle Haushalte im Rems-Murr-Kreis wieder ans Netz angeschlossen gewesen.

Reparaturarbeiten laufen

Die Reparatur wird nach Angaben des Unternehmens derzeit vom Service-Team der Syna vor Ort durchgeführt. Die Syna bittet die betroffenen Kundinnen und Kunden um Verständnis.