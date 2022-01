1 Am Montagabend gab es einen Stromausfall in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Immer wieder kommt es in letzter Zeit zu Stromausfällen in der Region Stuttgart. Auch am Montagabend sitzen viele in der baden-württembergischen Landeshauptstadt im Dunkeln.















Link kopiert

Stuttgart - Erneut gehen in der Landeshauptstadt die Lichter aus: Wegen eines Stromausfalls sind am Montagabend einige Zeit Menschen in Teilen Stuttgarts zuhause im Dunkeln gesessen. Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen.

Die Stuttgart Netze bestätigten den Ausfall am Donnerstagabend über Twitter: „Leider kommt es in Stuttgart im Postleitzahl-Bereich 70565, 70563 aktuell zu Unterbrechungen der Stromversorgung“, hieß es in einer Mitteilung in dem Kurznachrichtendienst gegen 17.30 Uhr. Betroffen sind demnach die Ortsteile Dürrlewang, Fasanenhof, Möhringen, Rohr und Vaihingen. Man arbeite mit Hochdruck an der Entstörung.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Schwächelt in Stuttgart das Netz?

Immer wieder kommt es in letzter Zeit zu Stromausfällen in der Region Stuttgart. Vor etwa einer Woche versagte das Stromnetz im Stuttgarter Norden. Grund für den Ausfall war laut Stuttgart Netze ein Kabelfehler.

Stromausfälle häufen sich

Kurz vor Weihnachten mussten viele Haushalte erst in Teilen des Stuttgarter Südens, aber auch im Osten und in Degerloch nach dem Mittagessen und am Abend ohne Strom auskommen. 48 und 40 Minuten dauerten die Versorgungslücken, bis das Licht wieder anging. Am 1. Januar 2022 mussten die Störungstrupps von Stuttgart Netze erneut und mehrfach ausrücken.

Doch auch wenn die Stromausfälle zu Jahresbeginn 2022 einen anderen Eindruck erweckten, eine Zunahme könne man in letzter Zeit „nicht beobachten“, so ein Sprecher des Netzbetreibers, der zu den Stadtwerken Stuttgart (74,9 Prozent) und zu Netze BW (25,1 Prozent) gehört.

Im Dezember 2021 teilte der Versorger vier Ausfälle mit, im November drei, im Oktober vier, im September einen Ausfall. In aller Regel werden „Kabelfehler“ als Ursache genannt, die zu einem Kurzschluss führen, der dann umgangen werden muss.