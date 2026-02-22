1 Mehrere Stromausfälle haben in Baden-Württemberg für Chaos gesorgt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/IlluPics/IMAGO

In mehreren Regionen Baden-Württembergs ist am Sonntag teils längere Zeit der Strom ausgefallen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll ein technischer Fehler in einem Umspannwerk der Auslöser für den fast einstündigen Stromausfall gewesen sein, wie es in einer sogenannten Gefahreninformation auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hieß. In Tübingen war ein Brand in einem Transformatorenhaus die Ursache.

Weitere Umspannwerke betroffen

Durch den Ausfall im Umspannwerk Villingen waren sieben weitere Umspannwerke in der Region betroffen, wie ein Sprecher des Energieversorgers EnBW mitteilte. „Dadurch kam es insbesondere bei den Kunden der EG Triberg und der Naturenergie zu Ausfällen.“

Der genaue technische Fehler müsse noch analysiert werden. Von menschlichem Versagen gehe man derzeit nicht aus, sagte der Sprecher. Das Lagezentrum des baden-württembergischen Innenministeriums hatte früh informiert, dass es keine Anzeichen für einen Anschlag gebe.

Der Stromausfall habe von 13.25 Uhr bis 14.17 Uhr gedauert, sagte der EnBW-Sprecher. Das sei eher ungewöhnlich lang für einen Stromausfall. Zur Zahl der betroffenen Haushalte machte er zunächst keine Angaben.

Feuerwehr-Gerätehäuser als Notrufannahmestellen

Bürgerinnen und Bürger wurden laut Polizei gebeten, wegen des Stromausfalls von Notrufen über die Nummern 110 oder 112 abzusehen. Die Feuerwehr besetze ihre Gerätehäuser als Notrufannahmestellen. Auch in der offiziellen Warnmeldung wurde dazu aufgerufen, die Notrufnummern freizuhalten.

Gemäß der Störungsseite von Netze BW wurde beispielsweise aus Furtwangen gegen 13.52 Uhr ein Ausfall gemeldet. In den sozialen Netzwerken berichteten zudem Nutzer aus mehreren Städten und Gemeinden von Störungen.

In Tübingen war unter anderem auch die Feuerwache vom dortigen Stromausfall betroffen, wie die Stadt mitteilte. Das Transformatorenhaus in der Herrenberger Straße war dort in Brand geraten.

Die Stromversorgung sei bis zum Vormittag in weiten Teilen wiederhergestellt gewesen, hieß es. Die Stadtwerke arbeiteten daran, die betroffenen Haushalte vor allem rund um das Transformatorenhaus nach und nach wieder ans Netz zu bringen.

Bagger im Einsatz

Auch in Aichhalden (Landkreis Rottweil) kam es in der Nacht nach Angaben von Netze BW zu einer Stromstörung. Laut der Störungsseite des Unternehmens war um 0.28 Uhr der Strom ausgefallen. Um 15.43 Uhr hieß es, die Störung sei behoben worden. Fachleute hatten mit Hilfe eines Baggers die betroffene Stelle freigelegt, wie der „Schwarzwälder Bote“ berichtete.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte ein großer Stromausfall in Stuttgart für Aufsehen gesorgt: Weil ein Mitarbeiter des Netzbetreibers Stuttgart Netze in einem Umspannwerk einen falschen Knopf drückte, sank im Hochspannungsnetz die Netzspannung für genau 0,06 Sekunden ab. Das reichte aus, damit in vielen Teilen der Landeshauptstadt beispielsweise Ampeln ausfielen und Stadtbahnen zeitweise stehenblieben.