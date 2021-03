1 „Beim Stricken kann ich wunderbar abschalten“, sagt Monika Fuchs. Foto:

Monika Fuchs strickt Söckchen und Mützchen für Frühchen und Sternenkinder.

Denkendorf - Was für manch anderen schon in Normalgröße eine Herausforderung wäre, geht Monika Fuchs flink von der Hand: Die zierliche alte Dame, die ihr Alter nicht in der Zeitung lesen möchte, strickt seit Jahren Söckchen und Mützchen im Miniaturformat für Frühgeborene oder sogenannte Sternenkinder, die im Stuttgarter Olgahospital auf die Welt kommen.