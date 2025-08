Streuobstwiese in Altbach: Der Obst- und Gartenbauverein hat seinen „Sitzplatz“ eingeweiht

1 Das „Plätzle“ des OGV Altbach ist gleich zur Eröffnung gut besucht. Foto: Birgit Masur

Bei der Streuobstwiese des Altbacher Obst- und Gartenbauvereins lässt sich jetzt auch verweilen. Auf dem „Plätzle“ kann man entspannen – und sich informieren.











Begonnen hat alles bei einer Ausschusssitzung des Altbacher Obst- und Gartenbauvereins (OGV) im Januar vergangenen Jahres. Die Idee: Im Gewann Hinteres Feld oberhalb von Altbach, dort wo der Verein bereits seit etlichen Jahren eine Streuobstwiese betreibt und betreut, einen kleinen Aufenthaltsbereich anzulegen. Nicht zuletzt, um direkt vor Ort über die Bedeutung der besagten Kulturlandschaft und die dort wachsenden alten Obstsorten zu informieren.

Die Idee wurde mit Unterstützung der Gemeinde Altbach sowie einiger Vereinsmitglieder in die Tat umgesetzt, sodass das sogenannte Plätzle jüngst seiner Bestimmung übergeben und offiziell eingeweiht werden konnte. Vorausgegangen waren, nachdem die Pläne Gestalt angenommen hatten, Gespräche mit der örtlichen Verwaltung, dem Landratsamt und der Unteren Naturschutzbehörde. Im Spätsommer 2024 erhielt der OGV dann grünes Licht für sein Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet.

Ein naturnaher „Sitzplatz“ samt einer Info-Tafel

Im März dieses Jahres ging es an die praktische Arbeit. Ein naturnaher „Sitzplatz“ sollte entstehen, versehen mit einer Info-Tafel, die über den Bestand und die Vielfalt auf der angrenzenden Streuobstwiese informiert. Zunächst einmal aber mussten Vereinsmitglieder und Bauhofbeschäftigte die notwendige Fläche begradigen und eine Einfassung aus Baumstämmen anbringen. Aus einem weiteren Stamm wurden Sitzbänke gefertigt und der gesamte Boden mit Holzhackschnitzeln versehen.

Die Gäste beim Einweihungsfest, darunter Altbachs Bürgermeister Martin Funk (Fünfter von links), lassen es sich schmecken. Foto: Birgit Masur/oh

Zudem mussten für die Info-Tafel Texte verfasst, Bilder ausgewählt und ein Layout erarbeitet werden, ehe diese in Druck gehen konnte. Nachdem ein Metallrahmen und ein Holzgestell gefertigt waren, wurde die Tafel Mitte Juli aufgestellt. Sie informiert unter anderem auch über die Geschichte des Areals, das sich in den vergangenen Jahren von einer Kleingartensiedlung in eine landschaftsgerechte Streuobstwiese mit Obst- beziehungsweise Wildobstbäumen gewandelt hat.

Ein QR-Code liefert Wissenswertes zu jedem Baum

Informationen gibt es überdies zu den dort gepflanzten oder veredelten Obstsorten. Und wer es ganz genau wissen möchte, kann mit seinem Smartphone einen auf der Tafel angebrachten QR-Code scannen und unter Zuhilfenahme der angezeigten Tabelle die auf einer Karte durchnummerierten Bäume nach ihrer Art und Sorte identifizieren und zuordnen.

Zur Einweihung waren neben zahlreichen OGV-Mitgliedern auch Mitstreiter des Projekts „Sitzplatz Hinteres Feld“ gekommen, darunter Altbachs Bürgermeister Martin Funk, Jens Häußler von der Obst- und Gartenbauberatung des Esslinger Landratsamts sowie Karin Böhmerle vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine.

Sowohl der Vereinsvorsitzende Achim Schäfer als auch der Schultes zeigten sich sehr zufrieden mit der guten Zusammenarbeit und dem entstandenen Ergebnis. Und sie freuten sich beide darüber, dass die naturkrummen Stämme vom ehemaligen Kinderspielplatz der Altbacher Grundschule hier eine neue Verwendung gefunden haben.

Spritzige Getränke von regionalen Streuobstwiesen

Rudolf Brenkel, der Ehrenvorsitzende des OGV Altbach, der die Entwicklung des Areals stets begleitet hat, berichtete derweil auch „von kontroversen Gesprächen über die Nutzungsänderung und die Bepflanzung des Areals“ und führte später über die Streuobstwiese, auf der Obstbäume mit seltenen Sorten veredelt worden sind und unter anderem der „Hohenheimer Rieslingapfel“ wiederentdeckt wurde.

Angestoßen wurde auf dem „Plätzle“ – natürlich – mit spritzigen Getränken von regionalen Streuobstwiesen. Und in den sich anschließenden Gesprächen wurde deutlich, dass der grundlegende Teil des Projekts zwar vollendet ist, dass es aber bereits neue Ideen gibt, wie der Platz im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes noch weiter ausgestaltet und aufgewertet werden kann.

Sommerschnitt und Mostfest

Kurs

Am Freitag 15. August, findet beim OGV Altbach ein Kurs zum Schnitt von Steinobstbäumen statt. Los geht’s um 17 Uhr auf der Streuobstwiese gegenüber dem Hofwiesenweg 14. Geleitet wird der Kurs von Roland Gery, OGV-Fachwart für Obst- und Gartenbau. Eine Teilnahme, die allerdings auf eigenes Risiko stattfindet, ist auch für Nichtmitglieder kostenlos.

Fest

Am Samstag, 30. August, von 17 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 31. August, von 11 bis 17 Uhr steigt das gemeinsame Mostfest des OGV Altbach und der Altbacher Streuobstmosterei in der Esslinger Straße 27. Informationen und eine Ausstellung rund ums Thema Streuobst, leckere Speisen und regionale Getränke aus der Streuobstmosterei sind im Angebot. Sonntags gibt es von 13 Uhr an Kaffee und Kuchen sowie ab 14 Uhr ein Bastelangebot für Kinder.