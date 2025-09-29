Streuobst-Fest in Beuren: Traditionelles Moschtfescht und Sortenschau im Freilichtmuseum

1 Mitmachen bei der Obstverarbeitung heißt es beim Moschtfescht im Freilichtmuseum Beuren Foto: Freilichtmuseum Beuren

Ein Fest für Apfel und Co.: Am 5. Oktober lädt das Freilichtmuseum in Beuren wieder zum „Moschtfescht“ ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm.











Am Sonntag lädt das FreilichtmuseumBeuren von 11 bis 17 Uhr zum 28. „Moschtfescht“ ein. Die Besucher erwartet ein buntes Programm inklusive Sortenschau und musikalischer Begleitung. Erst waschen und mahlen, dann pressen und essen: Große wie kleine Gäste dürfen selbst Hand anlegen und lernen, wie man Apfelmus kocht oder gesundes Naschwerk zubereitet. Wer will, kann Körbe flechten, Seile drehen, Kraut hobeln, oder sein Können beim Apfelschälwettbewerb unter Beweis stellen. Fachleute geben Tipps zur Pflege von Streuobstwiesen, zum Baumschnitt und zur Imkerei. Es gibt Vorführungen rund ums Dengeln und das Mähen mit der Sense.

Staunen darf man ab Sonntag außerdem über die mehr als 100 Apfel- und Birnensorten, Quitten, Kiwis und andere Raritäten aus dem Streu- und Erwerbsobstbau, die der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Esslingen e.V. bei seiner Ausstellung präsentiert. Die Sonderschau „Obstsorten aus dem Schwäbischen Streuobstparadies“ wird um 11 Uhr im historischen Schafstall eröffnet. Die einwöchige Museumsattraktion zeigt neben klassischem Streuobst auch fast vergessene Sorten. Am Eröffnungstag sollen Mitglieder des Kreisverbandes zusätzlich Einblicke in Geschichte, Pflege und Besonderheiten der Früchte geben.

Obstsorten-Schau im historischen Schafstall aus Schlaitdorf im Freilichtmuseum Beuren Foto: Freilichtmuseum Beuren

Für einen leichteren Geldbeutel sorgen mit Apfel verfeinerte Naturseifen und dekorative Obstholzunikate, die das Museumsdorf verkauft. Neben handgefertigten Vogelhäuschen, können Besucherinnen und Besucher auch Stauden und Gehölze für den eigenen Garten erwerben.

Schleckermäuler freuen sich über Dörrobst, Honig, Marmelade, verschiedene Apfelmus -und Saftsorten, und andere Streuobsterzeugnisse, die das Genussteam des Fördervereins zum Verkauf anbietet. Auch das Museumscafé ist am Aktionstag geöffnet und versorgt die Gäste mit frischen Backwaren aus dem Holzofen, und deftigen Speisen vom Grill.

Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten auf dem Ausweichparkplatz am ehemaligen Bundeswehrdepot im Tiefenbachtal (K 1243). Ab 10.30 Uhr fährt hier ein kostenloser Pendelbus zum Fest.

Das Freilichtmuseum in Beuren ist noch bis einschließlich Sonntag, 2. November geöffnet. Weitere Aktionen rund um das Thema Streuobst finden auch am Wochenende vom 11. und 12. Oktober statt. Mehr Informationen zu Terminen und den Öffnungszeiten stehen auf der Webseite des Museums.

