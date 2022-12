1 Schnee bedeutet leider auch: früh aufstehen. Foto: Roberto Bulgrin

Für alle Straßenanlieger gelten bestimmte Vorgaben, wann die Geh- und Laufwege geräumt sein müssen. Diese Verpflichtungen gibt es in Esslingen.















Link kopiert

Mit der Beseitigung von Schnee und Eis gehen rechtliche Pflichten einher.

Denn wer seiner Streu- und Räumpflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bestraft werden kann, erklärt Mehmet Koc, der Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung des Ordnungsamts Esslingen. Im Schadensfall, wenn also jemand ausrutscht, könnten Schadensersatzansprüche entstehen. Die Vorgaben zur Räumung der Geh- und Laufwege haben es in sich: Werktags müssen bis 7 Uhr morgens die am Grundstück anliegenden Wege geräumt werden. Sonn- und Feiertags bis 9 Uhr. Die Räumpflicht besteht täglich bis 20.30 Uhr. Mehmet Koc: „Wir weisen auch in diesem Jahr auf die geltende Reinigungs-, Räum- und Streusatzung hin. Diese ist online abrufbar und gilt für alle Bürger und Bürgerinnen im Esslinger Stadtgebiet.“

In der Verordnung wird auch erklärt, auf welcher Breite die Geh- und Laufwege geräumt werden müssen: „Gehflächen, die von Schnee oder Eis bedeckt sind, sind auf eine geeignete Art und Weise auf mindestens ein Meter Breite verkehrssicher zu machen, sodass ein gefahrloser Fußgängerverkehr gewährleistet ist. Bei gemeinsamen Rad- und Gehwegen beträgt die Mindestbreite 2,5 Meter.“

Streu und Räumsatzung unter: www.esslingen.de/start/buergerservice/ortsrecht