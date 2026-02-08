Streitpunkt Parkgebühren: Wie lässt sich in Esslingen besser und billiger parken?

Wie lässt sich in Esslingen besser und billiger parken?

1 Tiefgaragen gibt es in Esslingen einige, doch das Parkplatzangebot steht nicht nur wegen der hohen Gebühren in der Kritik. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger City leidet unter hohen Parkgebühren. CDU, Freie Wähler und FDP/Volt haben in neues städtisches Parkhaus angeregt, um die Gebühren zu beeinflussen.











Es gibt viele Faktoren, die die Attraktivität der Esslinger Innenstadt beeinflussen. Hohe Parkgebühren gelten nicht als Mittel, um Kunden in die City zu locken. Die Stadt sieht wenig Handlungsmöglichkeiten, weil Esslingens Innenstadt-Parkhäuser nicht kommunal betrieben werden. Die Ratsfraktionen von CDU, Freien Wählern und FDP/Volt wollten es damit nicht bewenden lassen. Vor Jahresfrist hatten sie beantragt, zwei mögliche Standorte für „ein neues, modernes, digitales und städtisch betriebenes Parkhaus“ zu untersuchen. Nun hat die Verwaltung im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) geantwortet: Beide Varianten kommen fürs Rathaus nicht in Frage – die hohen Parkgebühren bleiben aber ein Thema.