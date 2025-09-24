Streitigkeiten in Kirchheim: Schwerverletzter unter Brücke gefunden – Verdacht auf versuchte Tötung

1 Die Polizei fand in Kirchheim einen schwer verletzten Mann vor, der keine Angaben zum Geschehen machte. Foto: dpa

Bei Streitigkeiten am frühen Mittwochmorgen in Kirchheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei kurz nach Mitternacht alarmiert. In der Schöllkopfstraße unter der Brücke der Nürtinger Straße auf Höhe des Güterbahnhofes in Kirchheim sei es zu Streitereien gekommen. Mehrere Personen seien beteiligt. Auch von Handgreiflichkeiten sei die Rede gewesen. Die Unbekannten sollen in einem schwarzen Pkw in Richtung Autobahn geflüchtet sein, so die Anrufer.

Schwerverletzter stand wohl unter Drogeneinfluss

Vor Ort trafen Polizeibeamte nach eigenen Angaben einen 34-Jährigen an, der wohl zuvor mit einem Mietwagen zum Tatort gefahren war. Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er wies laut Polizei erhebliche Verletzungen auf. Sie stammten wohl von der Auseinandersetzung, bei der vermutlich ein scharfer Gegenstand eingesetzt worden war. Der Schwerverletzte machte keinerlei Angaben zum Geschehen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Hintergründen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugen können sich unter der Telefonnummer: 0711 / 3990-0 oder unter 0 70 21 / 501-0 melden.