Streitgespräch Palmer/Frohnmaier: Experte zieht Bilanz: „Das Format würde ich als missglückt bezeichnen“

Experte zieht Bilanz: „Das Format würde ich als missglückt bezeichnen“

25 Das Streitgespräch in der Tübinger Hermann-Hepper-Halle war teilweise von tumultartigen Zuständen überschattet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Der Stuttgarter Professor für Kommunikationswissenschaft, Frank Brettschneider, analysiert das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier.











Link kopiert

Die AfD auf dem Podium öffentlich zu entlarven – das war Boris Palmers großes Ziel. Ist es dem parteilosen Oberbürgermeister im Streitgespräch mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten und Landeschef Markus Frohnmaier am Freitagabend in Tübingen gelungen? Darüber spricht der Stuttgarter Professor für Kommunikationswissenschaft, Frank Brettschneider, im Interview mit unserer Zeitung.