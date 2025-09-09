Streitgespräch mit Frohnmaier: Boris Palmer und der AfD-Kamerapraktikant

1 Uwe von Wangenheim auf der Jagd nach den besten Bildern. Foto: Florian Dürr

Nach der Debatte von OB Palmer und AfD-Chef Frohnmaier geht es im Netz um die Deutungshoheit. Rechte Influencer setzen dabei auf die Bilder eines Göppinger Kreisrats.











Link kopiert

Seine Kameraführung ist ein wenig wacklig, der Ton bescheiden. Kein Wunder, schließlich ist Uwe Michael Freiherr von Wangenheim gerade erst als Kameramann angeworben worden. Bei einem kurzen Treffen vor der Tübinger Hermann-Hepper-Halle hat ihn Sebastian Weber zu seinem „Praktikanten“ ernannt. Das sagt er im Livestream wirklich so. Dann filmt von Wangenheim mit hörbarem Eifer, und fast 10000 sind live dabei.