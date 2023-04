6 Sind beim Wolf nicht immer einer Meinung: Markus Rösler (li.) von den Grünen und Hans-Ulrich Rülke (r.) von der FDP Foto: Lichtgut//Leif-Hendrik Piechowski

Bald könnte es ein Wolfsrudel in Baden-Württemberg geben – und dann wohl mehr gerissene Rinder und Schafe. Der FDP-Politiker Hans-Ulrich Rülke und Markus Rösler (Grüne) streiten über Angst im Wald, Zäune und Problemwölfe.















Seitdem im Februar ein Wolfspaar im Südschwarzwald fotografiert wurde, ist die Aufregung in Baden-Württemberg groß. Denn es liegt nahe, dass die beiden bald Babys bekommen – sich also ein Rudel bildet. Und nicht nur unter Tierhaltern, die Angst um ihre Schafe, Rinder und Ziegen haben, wird gestritten, auch unter Politikern. Der Fraktionsvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, diskutiert im Interview mit Markus Rösler, Sprecher für Naturschutz der Grünen im Landtag und Nabu-Wolfsbotschafter.