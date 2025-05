Streit zwischen Betrunkenen eskaliert: Mann prügelt am Bahnhofsvorplatz in Esslingen auf Kontrahenten ein

Mann prügelt am Bahnhofsvorplatz in Esslingen auf Kontrahenten ein

1 Der 20-Jährige soll auf seinen Kontrahenten eingeprügelt haben. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen ist in der Nacht zum Samstag am Esslinger Bahnhofsvorplatz eskaliert. Einer der Männer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.











Ein Streit zwischen zwei betrunkenen, 20 und 39 Jahre alten Männern ist am frühen Samstagmorgen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Esslingen eskaliert. Dabei soll der Jüngere mehrfach auf den Älteren eingeprügelt haben, sodass dieser mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei berichtet, waren die beiden gegen 4.45 Uhr in einer Kneipe am Bahnhof Esslingen in Streit geraten. Nachdem sie der Kneipe verwiesen wurden, verlagerte sich der Streit auf den Bahnhofsvorplatz. Dabei habe der 20-Jährige mehrfach mit der Faust auf den 39-Jährigen eingeschlagen. Die Polizei rückte an und nahm den Sachverhalt auf. Dabei konnten die Beamten bei beiden Personen eine erhebliche Alkoholisierung von jeweils beinahe zwei Promille feststellen.

Der 39-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 20-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Körperverletzung entgegen, konnte jedoch im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme den Nachhauseweg antreten.