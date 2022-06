48-Jähriger greift Parklotsen am Flughafen Stuttgart an

1 Vermeintlich zu hohe Parkgebühren waren der Grund für den Streit. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Weil ein 48-jähriger Autofahrer eine Parkgebühr von 20 Euro zahlen sollte, beschwerte er sich bei einem Parklotsen. Es kam zu einem Streit, der eskalierte.















Wegen einer vermeintlich zu hohen Parkgebühr ist es am Samstagnachmittag am Stuttgarter Flughafen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 48-jähriger Autofahrer, der seinen Wagen an einem Parkplatz der Abflugebene am Terminal 3 abgestellt hatte, für die Parkdauer 20 Euro bezahlen. Darüber beschwerte er sich bei einem Parklotsen.

Kontrahenten leicht verletzt

Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf sich die Parkgebühr aufgrund der fortgeschrittenen Zeit automatisch auf 30 Euro erhöhte. Dies veranlasste den 48-Jährigen den 22-jährigen Parklotsen körperlich anzugreifen. Als dieser sich wehrte, wurde ein ebenfalls 22-jähriger Kollege des Parklotsen auf den Streit aufmerksam und ging seinerseits körperlich gegen den 48-Jährigen vor. Die Kontrahenten erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Eine sofortärztliche Behandlung war laut Polizei nicht notwendig.