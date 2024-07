Streit wegen Brückenbau in Esslingen: Noch keine Lösung zwischen Unternehmer und Stadt

Streit wegen Brückenbau in Esslingen

1 Bünyamin (li.) und Mahmut Karagöz unter dem Corpus Delicti: Die Brücke ragt in das Grundstück der Firma. Foto: EZ/Roberto Bulgrin

Beim Bau der Mettinger Brücke in Esslingen unterlief den Brückenbauern ein haarsträubender Fehler. Die Stadt Esslingen und der Geschädigte müssten nun eine Lösung finden – die ist aber nach wie vor nicht in Sicht.











Im September des vergangenen Jahres wurde in Esslingen die Mettinger Brücker wieder eröffnet. Rund 27 Millionen Euro wurden in zweieinhalb Jahren Bauzeit investiert. Doch den Brückenbauern unterlief ein gravierender Fehler. Sie überbauten das Grundstück der Firma BK Abbruch & Erdbau. Es gab mehrere Versuche, eine Einigung zwischen Stadt und Unternehmen zu finden, doch jetzt steht wohl fest: Ein Gericht wird entscheiden müssen. Die Klage liegt beim Landgericht. Einen Termin gibt es indes noch nicht, teilte der Geschäftsführer des Unternehmens, Mahmut Karagöz, am Freitag mit.